Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 24 липня — прогноз Львівобленерго

Відновлення електропостачання після руйнування підстанцій через ракетні обстріли російських окупантів. Фото: Офіс президента України

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 24 липня, будуть задіяні декілька разів на добу. Енергетичних потужностей Львівщини все ще не вистачає для повноцінного енергозабезпечення регіону.

Про це 23 липня, у вівторок попереджає Львівобленерго у Telegram.

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Повідомлення Укренерго

Місцеві енергетики за розпорядженням НЕК "Укренерго" запровадять віялові відключення по всіх групах. У всіх групах світла не буде по 5 — 6 годин на добу.

Графіки відключень у Львові 24 липня.

Згідно з графіком, споживачі групи 1.1 залишаться без світла у наступні години: з 01:00 до 3:00; з 05:00 до 07:00, з 15:00 до 17:00.

Споживачі групи 1.2 будуть без електрики: з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 09:00 та з 17:00 до 19:00.

Група споживачів 2.1 відчує відключення: з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 08:00 та з 19:00 до 21:00 години.

Група споживачів 2.2 не матиме світло: з 02:00 до 04:00, з 09:00 до 11:00, з 21:00 до 23:00.

У споживачів з групи 3.1 не буде електрики: з 03:00 до 05:00, з 11:00 до 13:00, з 20:00 до 22:00.

Група 3.2 залишиться без світла: з 04:00 до 06:00, з 13:00 до 15:00 та з 23:00 до 00:00.

Де дізнатись графік відключень у Львові

Уточнити дані по відключеннях світла можна на сайті Львівобленерго, або в чат-боті у Viber або Telegram.

Нагадаємо, голова Укренерго спростував заяви, що Україна експортує електроенергію в інші країни. За його словами, перетоки енергії до інших країн є транзитом у межах європейської енергосистеми.

Також у ДТЕК пояснили, чому графіки відключення світла діють навіть вночі. За словами енергетиків, дефіцит в енергосистемі цілодобовий.