Графики отключения света во Львове на сегодня, 24 июля, — прогноз Львовоблэнерго.

Восстановление электроснабжения после разрушений подстанций из-за ракетных обстрелов российских оккупантов. Фото: Офис президента Украины

Графики отключения света во Львове сегодня, 24 июля, будут задействованы несколько раз в сутки. Энергетических мощностей Львовщины все еще не хватает для полноценного энергообеспечения региона.

Об этом 23 июля, во вторник предупреждает Львовоблэнерго в Telegram.

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Сообщение Укрэнерго

Местные энергетики по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введут веерные отключения по всем группам. Во всех группах света не будет по 5–6 часов в сутки.

График отключений во Львове 24 июля.

Согласно графику, потребители группы 1.1 останутся без света в следующие часы: с 01:00 до 3:00; с 05:00 до 07:00, с 15:00 до 17:00.

Потребители группы 1.2 будут без электричества: с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

Группа потребителей 2.1 почувствует отключение: с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 08:00 и с 19:00 до 21:00.

Группа потребителей 2.2 будет без света: с 02:00 до 04:00, с 09:00 до 11:00, с 21:00 до 23:00.

У потребителей из группы 3.1 не будет электричества: с 03:00 до 05:00, с 11:00 до 13:00, с 20:00 до 22:00.

Группа 3.2 останется без света: с 04:00 до 06:00, с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 00:00.

Где узнать график отключений во Львове

Уточнить данные по отключениям света можно на сайте Львовоблэнерго, или в чат-боте в Viber или Telegram.

Напомним, глава Укрэнерго опроверг заявления, что Украина экспортирует электроэнергию в другие страны. По его словам, перетоки энергии в другие страны являются транзитом в рамках европейской энергосистемы.

Также в ДТЭК объяснили, почему графики отключения света действуют даже ночью. По словам энергетиков, дефицит в энергосистеме круглосуточный.