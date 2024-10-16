Погода у Львові 17 жовтня — прогноз на завтра

Іній на траві. Фото ілюстративне: freepik

Погода у Львові та області завтра, 17 жовтня буде прохолодною. Дощів синоптики не прогнозують, а вночі слід готуватися до морозу.

Про це повідомила пресслужба Львівського регіонального центру з гідрометеорології у середу, 15 жовтня.

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Погода у Львові завтра

У четвер, 17 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Нічні температури різко знижуються — синоптики попереджають про сильні заморозки до 0...-2 °C.

Вдень повітря прогріється до +10...+12 °C.

Погода на Львівщині 17 жовтня

У Львівській області у четвер, 17 жовтня, небо також буде вкрите хмарами.

Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с.

Вночі сильний заморозок 0...-5 °С. Температура вдень +9...+14 °С.

Погода на Львівщині 17 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 16 жовтня в Україні хмарно з проясненнями. На крайньому півдні країни можливий помірний дощ. В західних областях — без опадів.

Також Новини.LIVE писали про попередження для метеозалежних. 16 жовтня слабка магнітна буря рівня G1, що очікується, може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, а також спричинити незначні збої у роботі енергосистем.