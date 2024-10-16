Погода у Львові 17 жовтня — прогноз на завтра

По Львівщині вдарять перші сильні заморозки завтра — прогноз синоптиків
Погода у Львові та області завтра, 17 жовтня буде прохолодною. Дощів синоптики не прогнозують, а вночі слід готуватися до морозу.
Про це повідомила пресслужба Львівського регіонального центру з гідрометеорології у середу, 15 жовтня.
Погода у Львові завтра
У четвер, 17 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Нічні температури різко знижуються — синоптики попереджають про сильні заморозки до 0...-2 °C.
Вдень повітря прогріється до +10...+12 °C.
Погода на Львівщині 17 жовтня
У Львівській області у четвер, 17 жовтня, небо також буде вкрите хмарами.
Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-східний, вночі 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с.
Вночі сильний заморозок 0...-5 °С. Температура вдень +9...+14 °С.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 16 жовтня в Україні хмарно з проясненнями. На крайньому півдні країни можливий помірний дощ. В західних областях — без опадів.
Також Новини.LIVE писали про попередження для метеозалежних. 16 жовтня слабка магнітна буря рівня G1, що очікується, може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, а також спричинити незначні збої у роботі енергосистем.
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