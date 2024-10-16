Погода во Львове 17 октября — прогноз на завтра.

По Львовщине ударят первые сильные заморозки завтра — прогноз синоптиков
Погода во Львове и области завтра, 17 октября, будет прохладной. Дождей синоптики не прогнозируют, а ночью следует готовиться к морозу.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии в среду, 15 октября.
Погода во Львове завтра
В четверг, 17 октября, будет облачно с прояснениями. Ночные температуры резко снижаются — синоптики предупреждают о сильных заморозках до 0...-2 °C.
Днем воздух прогреется до +10...+12 °C.
Погода на Львовщине 17 октября
Во Львовской области в четверг, 17 октября, небо будет покрыто облаками.
Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
Ночью сильный заморозок 0...-5 °С. Температура днем +9...+14 °С.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 16 октября в Украине облачно с прояснениями. На крайнем юге страны возможен умеренный дождь. В западных областях без осадков.
Также Новини.LIVE писали о предупреждениях для метеозависимых. 16 октября ожидаемая слабая магнитная буря уровня G1 может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также повлечь незначительные сбои в работе энергосистем.
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