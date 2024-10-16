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По Львовщине ударят первые сильные заморозки завтра — прогноз синоптиков

16 октября 2024 13:57
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода во Львове 17 октября — прогноз на завтра.
Иней на траве. Фото иллюстративное: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода во Львове и области завтра, 17 октября, будет прохладной. Дождей синоптики не прогнозируют, а ночью следует готовиться к морозу.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии в среду, 15 октября.

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Вид со смотровой площадки
Львов, вид со смотровой площадки. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове завтра

В четверг, 17 октября, будет облачно с прояснениями. Ночные температуры резко снижаются — синоптики предупреждают о сильных заморозках до 0...-2 °C.

Днем воздух прогреется до +10...+12 °C.

Погода на Львовщине 17 октября

Во Львовской области в четверг, 17 октября, небо будет покрыто облаками.

Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.

Ночью сильный заморозок 0...-5 °С. Температура днем +9...+14 °С.

Погода на Львовщине 17 октября
Погода во Львовской области 17 октября. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 16 октября в Украине облачно с прояснениями. На крайнем юге страны возможен умеренный дождь. В западных областях без осадков.

Также Новини.LIVE писали о предупреждениях для метеозависимых. 16 октября ожидаемая слабая магнитная буря уровня G1 может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также повлечь незначительные сбои в работе энергосистем.

погода Львов Львовская область похолодание морозы заморозки

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