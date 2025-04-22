У Львові винесли вирок за жорстоке побиття двох чоловіків

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львові суд оголосив вирок трьом місцевим мешканцям, яких обвинуватили у груповому хуліганстві та побитті двох чоловіків. Інцидент стався ще 16 березня 2021 року, однак вирок у справі був ухвалений 14 квітня 2025 року.

Про це стало відомо із вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Згідно з матеріалами суду, ввечері 16 березня 2021 року обвинувачені розпивали алкоголь та шумно поводилися у під’їзді будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові. Після зауваження з боку голови житлового кооперативу та його заступника між сторонами виник конфлікт. Один з обвинувачених повернувся до під’їзду і почав завдавати удари по обличчю заступнику голови ЖБК. Згодом до побиття приєдналися ще двоє обвинувачених та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Потерпілі отримали численні тілесні ушкодження: один із них — перелом спинки носа, інший — множинні садна, синці та крововиливи по всьому тілу. Дії обвинувачених були кваліфіковані за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України як хуліганство, вчинене групою осіб.

Під час судового розгляду всі троє обвинувачених визнали свою провину, підтвердили обставини, викладені в обвинувальному акті, та щиро розкаялися. Проте жоден із них не відшкодував потерпілим завдану шкоду та не вибачився. Потерпілі подали цивільні позови, які суд задовольнив частково.

Один із засуджених, який раніше вже мав судимість і скоїв новий злочин у період, коли ще не відбув попереднього покарання, отримав остаточне покарання у вигляді 4 років і 2 місяців позбавлення волі. До строку йому також зарахували період перебування під цілодобовим домашнім арештом у 2021 році за формулою: три дні арешту дорівнює одному дню ув’язнення.

Ще один обвинувачений, який на момент злочину перебував на іспитовому строку за попереднім вироком, засуджений до 4 років і 1 місяця позбавлення волі. Йому також зараховано строк домашнього арешту, під яким він перебував понад два роки.

Третій учасниці подій, яка на момент скоєння правопорушення була неповнолітньою, не мала судимостей і виховує двох малолітніх дітей, суд призначив 2 роки позбавлення волі умовно. Її звільнено від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

Також суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих. Відтак на користь одного з потерпілих стягнуто 1267 грн матеріальної шкоди, 30 000 грн моральної шкоди та 10 000 грн витрат на правничу допомогу. Іншому потерпілому присуджено 15 000 грн моральної шкоди і 10 000 грн на правову допомогу. Усі суми стягнуто солідарно з трьох засуджених.

Нагадаємо, у Києві судили військовослужбовця, який побився з цивільним біля ТЦ після словесної перепалки.

А на Львівщині суддя обрав покарання для військовослужбовця — він втік із наметового містечка військової частини та вбив власну матір.