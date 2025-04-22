Во Львове вынесли приговор за жестокое избиение двух мужчин

Судейский молоток. Фото: Freepik

Во Львове суд огласил приговор трем местным жителям, которых обвинили в групповом хулиганстве и избиении двух мужчин. Инцидент произошел еще 16 марта 2021 года, однако приговор по делу был принят 14 апреля 2025 года.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Согласно материалам суда, вечером 16 марта 2021 года обвиняемые распивали алкоголь и шумно вели себя в подъезде дома на улице Княгини Ольги во Львове. После замечания со стороны председателя жилищного кооператива и его заместителя между сторонами возник конфликт. Один из обвиняемых вернулся в подъезд и начал наносить удары по лицу заместителю председателя ЖСК. Впоследствии к избиению присоединились еще двое обвиняемых и лицо, материалы по которому выделены в отдельное производство.

Пострадавшие получили многочисленные телесные повреждения: один из них — перелом спинки носа, другой — множественные ссадины, синяки и кровоизлияния по всему телу. Действия обвиняемых были квалифицированы по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство, совершенное группой лиц.

Во время судебного разбирательства все трое обвиняемых признали свою вину, подтвердили обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и искренне раскаялись. Однако ни один из них не возместил потерпевшим причиненный ущерб и не извинился. Потерпевшие подали гражданские иски, которые суд удовлетворил частично.

Один из осужденных, который ранее уже имел судимость и совершил новое преступление в период, когда еще не отбыл предыдущего наказания, получил окончательное наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы. В срок ему также засчитали период пребывания под круглосуточным домашним арестом в 2021 году по формуле: три дня ареста равна одному дню заключения.

Еще один обвиняемый, который на момент преступления находился на испытательном сроке по предыдущему приговору, приговорен к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы. Ему также зачислен срок домашнего ареста, под которым он находился более двух лет.

Третьей участнице событий, которая на момент совершения правонарушения была несовершеннолетней, не имела судимостей и воспитывает двух малолетних детей, суд назначил 2 года лишения свободы условно. Она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Поэтому в пользу одного из потерпевших взыскано 1267 грн материального ущерба, 30 000 грн морального вреда и 10 000 грн расходов на юридическую помощь. Другому потерпевшему присуждено 15 000 грн морального вреда и 10 000 грн на правовую помощь. Все суммы взысканы солидарно с трех осужденных.

Напомним, в Киеве судили военнослужащего, который подрался с гражданским возле ТЦ после словесной перепалки.

А на Львовщине судья избрал наказание для военнослужащего — он сбежал из палаточного городка воинской части и убил собственную мать.