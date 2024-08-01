ДТП біля Львова — мотоцикл зіштовхнувся із Теслою

Місце аварії неподалік Львова. Фото: Нацполіція

У Львівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода між автомобілем Tesla та мотоциклом Bajaj Pulsar. У результаті зіткнення мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований. Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомила пресслужба поліції у Львівській області у Facebook у четвер, 1 серпня.

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У середу, 31 липня, близько 14.00 у селі Зимна Вода Львівського району мотоцикл зіштовхнувся із "Теслою".

Автомобіль Tesla з яким зіштовхнувся мотоцикліст. Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, неподалік Львова відбулося зіткнення автомобіля Tesla, яким керував 20-річний львів’янин, та мотоцикла Bajaj Pulsar за кермом якого був 18-річний житель Львівського району.

"Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — йдеться в повідомленні.

Мотоцикл, який зіштовхнувся із "Теслою". Фото: Нацполіція

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, поблизу польського міста Познань 30 липня мікроавтобус з українцями влетів в задню частину вантажівки. Водій одразу загинув.

Раніше ми писали, що у селищі Пісочин на Харківщині трапилася дорожньо-транспортна пригода. Мотоцикл врізався у вантажівку, внаслідок чого 25-річний водій помер.