ДТП около Львова — мотоцикл столкнулся с Теслой

Вблизи Львова 20-летний водитель Tesla сбил мотоциклиста
Во Львовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Tesla и мотоциклом Bajaj Pulsar. В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Виновнику аварии грозит до трех лет ограничение свободы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции во Львовской области в Facebook в четверг, 1 августа.
Недалеко от Львова мотоцикл столкнулся с "Теслой"
В среду, 31 июля, около 14:00 в селе Зимная Вода Львовского района мотоцикл столкнулся с "Теслой".
По данным правоохранителей, недалеко от Львова произошло столкновение автомобиля Tesla, которым управлял 20-летний львовянин, и мотоцикла Bajaj Pulsar за рулем которого находился 18-летний житель Львовского района.
"В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован" , — говорится в сообщении.
По факту следователи открыли уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, вблизи польского города Познань 30 июля микроавтобус с украинцами влетел в заднюю часть грузовика. Водитель сразу погиб.
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