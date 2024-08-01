ДТП около Львова — мотоцикл столкнулся с Теслой

Место аварии недалеко от Львова. Фото: Нацполиция

Во Львовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Tesla и мотоциклом Bajaj Pulsar. В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Виновнику аварии грозит до трех лет ограничение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции во Львовской области в Facebook в четверг, 1 августа.

Читайте также:

Недалеко от Львова мотоцикл столкнулся с "Теслой"

В среду, 31 июля, около 14:00 в селе Зимная Вода Львовского района мотоцикл столкнулся с "Теслой".

Автомобиль Tesla с которым столкнулся мотоциклист. Фото: Нацполиция

По данным правоохранителей, недалеко от Львова произошло столкновение автомобиля Tesla, которым управлял 20-летний львовянин, и мотоцикла Bajaj Pulsar за рулем которого находился 18-летний житель Львовского района.

"В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован" , — говорится в сообщении.

Мотоцикл, столкнувшийся с "Теслой". Фото: Нацполиция

По факту следователи открыли уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, вблизи польского города Познань 30 июля микроавтобус с украинцами влетел в заднюю часть грузовика. Водитель сразу погиб.

Ранее мы писали, что в поселке Песочин Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоцикл врезался в грузовик, в результате чего 25-летний водитель скончался.