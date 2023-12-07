Поблизу Львова пішохід потрапив під колеса авто — чоловік у реанімації

ДТП поблизу Львова. Фото: поліція Львівської області

Увечері 6 грудня у селі Ков’ярі Львівського району автомобіль наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм 46-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, він у реанімації.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

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ДТП поблизу Львова

Правоохоронці встановили, що 61-річний водій автомобіля Mercedes-Benz наїхав на пішохода, 46-річного мешканця одного із сіл Львівського району. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

"За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Харківській області, біля села Новопавлівка Ізюмського району, зіштовхнулися відразу три автомобілі. Внаслідок цього загинуло шестеро людей.

Також ми писали, що вранці 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі.