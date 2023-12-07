Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Поблизу Львова пішохід потрапив під колеса авто — чоловік у реанімації arrow

Поблизу Львова пішохід потрапив під колеса авто — чоловік у реанімації

7 грудня 2023 13:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поблизу Львова пішохід потрапив під колеса авто — чоловік у реанімації
ДТП поблизу Львова. Фото: поліція Львівської області
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері 6 грудня у селі Ков’ярі Львівського району автомобіль наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм 46-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, він у реанімації.

Про це повідомили в поліції Львівської області

Читайте також:

ДТП поблизу Львова

Правоохоронці встановили, що 61-річний водій автомобіля Mercedes-Benz наїхав на пішохода, 46-річного мешканця одного із сіл Львівського району. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

"За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні у Харківській області, біля села Новопавлівка Ізюмського району, зіштовхнулися відразу три автомобілі. Внаслідок цього загинуло шестеро людей.

Також ми писали, що вранці 6 грудня у Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Сила зіткнення була такою, що в однієї з автівок вирвало колесо, також є потерпілі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі