Вблизи Львова пешеход попал под колеса авто — мужчина в реанимации

ДТП вблизи Львова. Фото: полиция Львовской области

Вечером 6 декабря в селе Ковьяри Львовского района автомобиль наехал на пешехода. В результате полученных травм 46-летнего мужчину госпитализировали в больницу, он в реанимации.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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ДТП вблизи Львова

Правоохранители установили, что 61-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz наехал на пешехода, 46-летнего жителя одного из сел Львовского района. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

"По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Харьковской области, возле села Новопавловка Изюмского района, столкнулись сразу три автомобиля. В результате погибли шесть человек.

Также мы писали, что утром 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.