Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Вблизи Львова пешеход попал под колеса авто — мужчина в реанимации arrow

Вблизи Львова пешеход попал под колеса авто — мужчина в реанимации

7 декабря 2023 13:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вблизи Львова пешеход попал под колеса авто — мужчина в реанимации
ДТП вблизи Львова. Фото: полиция Львовской области
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером 6 декабря в селе Ковьяри Львовского района автомобиль наехал на пешехода. В результате полученных травм 46-летнего мужчину госпитализировали в больницу, он в реанимации.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Читайте также:

ДТП вблизи Львова

Правоохранители установили, что 61-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz наехал на пешехода, 46-летнего жителя одного из сел Львовского района. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

"По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Харьковской области, возле села Новопавловка Изюмского района, столкнулись сразу три автомобиля. В результате погибли шесть человек.

Также мы писали, что утром 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме