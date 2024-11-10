Прогноз погоди у Львові на завтра, 11 листопада, від Укргідрометцентру

Туман на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 11 листопада, на Львівщині очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.

Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Львівщині 11 листопада

Завтра у Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Проте вночі та в першій половині дня буде туман. Також на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Погода в Україні на 11 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від 0...-5 °С. Вдень стовпчики термометрів зростуть до +5...+10 °С.

У Львові вночі очікується -1...-3°С, вдень — +6...+8 °С.

Прогноз погоди на 11 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні 11 листопада буде сухою та холодною. Місцями очікується туман.

Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.