Прогноз погоди у Львові на завтра, 11 листопада, від Укргідрометцентру

Початок тижня не без сюрпризів — прогноз погоди у Львові завтра
У понеділок, 11 листопада, на Львівщині очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.
Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.
Погода на Львівщині 11 листопада
Завтра у Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Проте вночі та в першій половині дня буде туман. Також на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0...-5 °С. Вдень стовпчики термометрів зростуть до +5...+10 °С.
У Львові вночі очікується -1...-3°С, вдень — +6...+8 °С.
Нагадаємо, погода в Україні 11 листопада буде сухою та холодною. Місцями очікується туман.
Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.
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