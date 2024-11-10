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Початок тижня не без сюрпризів — прогноз погоди у Львові завтра

10 листопада 2024 18:38
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра, 11 листопада, від Укргідрометцентру
Туман на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 11 листопада, на Львівщині очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.

Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.

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Завтра у Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Проте вночі та в першій половині дня буде туман. Також на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. 

Погода в Україні 11 листопада
Погода в Україні на 11 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від 0...-5 °С. Вдень стовпчики термометрів зростуть до +5...+10 °С.

У Львові вночі очікується -1...-3°С, вдень — +6...+8 °С.

погода 11 листопада
Прогноз погоди на 11 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні 11 листопада буде сухою та холодною. Місцями очікується туман.

Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.

погода Львівська область ожеледиця синоптик туман Львів

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