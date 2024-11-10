Прогноз погоды во Львове на завтра, 11 ноября, от Укргидрометцентра.

Начало недели не без сюрпризов — прогноз погоды во Львове завтра
В понедельник, 11 ноября, во Львовской области ожидается облачная погода с возможными туманами и гололедицей утром. Максимальная температура воздуха будет составлять +10 °С.
Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.
Погода на Львовщине 11 ноября
В Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Однако ночью и первой половиной дня будет туман. Также на отдельных участках дорог возможна гололедица.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0...-5 °С. Днем столбики термометров вырастут до +5...+10 °С.
Во Львове ночью ожидается -1...-3 °С, днем +6...+8 °С.
Напомним, погода в Украине 11 ноября будет сухой и холодной. Местами ожидается туман.
Ранее мы писали, что Одесская область встретит понедельник переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона.
Читайте Новини.LIVE!