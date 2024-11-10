Прогноз погоды во Львове на завтра, 11 ноября, от Укргидрометцентра.

Туман на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 11 ноября, во Львовской области ожидается облачная погода с возможными туманами и гололедицей утром. Максимальная температура воздуха будет составлять +10 °С.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Погода на Львовщине 11 ноября

В Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Однако ночью и первой половиной дня будет туман. Также на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Украине на 11 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0...-5 °С. Днем столбики термометров вырастут до +5...+10 °С.

Во Львове ночью ожидается -1...-3 °С, днем +6...+8 °С.

Прогноз погоды на 11 ноября. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине 11 ноября будет сухой и холодной. Местами ожидается туман.

Ранее мы писали, что Одесская область встретит понедельник переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона.