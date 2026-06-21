Початок тижня у Львові розпочнеться спекою та дощами: прогноз на 22 червня

Люди йдуть вулицею у літній день. Фото: Новини.LIVE

Погода на Львівщині 22 червня принесе небезпечні метеорологічні явища у вигляді короткочасного, але шквального вітру та граду в другій половині дня. Синоптики прогнозують спочатку мінливу хмарність з дуже спекотною температурою повітря, проте ближче до вечора ситуація різко зміниться через західний атмосферний фронт. В регіоні очікуються сильні грози, тому водіям та пішоходам слід бути максимально уважними на дорогах під час негоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження про сильні пориви вітру

Вдень область накриє короткочасна негода, хоча перша половина доби минеться спокійно та без суттєвих опадів.

"У другій половині дня місцями шквали 15–20 м/с, подекуди град", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі.

У самому Львові синоптична ситуація повністю повторить погоду в області, короткочасний дощ з грозою та шквальним вітром до 20 метрів налетить після обіду, а вночі та вранці місто оповиє слабкий туман.

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Спека і пожежна небезпека

Ніч у регіоні буде досить теплою, стовпчики термометрів покажуть +12...+17 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +12...+14 °C. Вдень прийде справжня літня спека, повітря розжариться до +26...+31 °C по області та до +28...+30 °C в обласному центрі.

Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через сильну спеку ризик займання лісів у більшості районів буде максимальним, майже всюди фіксується надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, випускник львівського ліцею Юрій Гащук склав Національний мультипредметний тест на максимальні 800 балів. Школяр отримав найвищі 200 балів із математики, української мови, хімії та історії України.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий анонсував жорсткі правила для прокатних електросамокатів із верифікацією віку та обов'язковими шоломами. Правила запрацюють з 1 липня через травмування понад 100 дітей та загибель трьох підлітків.