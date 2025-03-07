Що дарують чоловіки на 8 березня в Україні 2025 —скільки готові витратити

Чоловік обирає квіти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Традиційно 8 березня українські чоловіки продовжують вітати жінок із Міжнародним жіночим днем, обираючи різноманітні подарунки. Попри зміну ставлення до цього свята в суспільстві, багато хто вважає його хорошою нагодою висловити увагу та подяку жінкам — мамам, дружинам, сестрам, колегам і подругам.

Новини.LIVE запитали у чоловіків на вулицях Львова, чи будуть вони вітати жінок з 8 березня та скільки грошей готові витрати на подарунки.

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Більшість опитаних чоловіків вітатимуть жінок 8 березня, однак не з Міжнародним жіночим днем, а з Днем весни. Готові купувати квіти й подарунки як рідним, так і колегам. В середньому готові витратити на подарунки від 1000 грн до 2000 грн.

"З 8 березня вітати не буду, оскільки для мене такого свята немає. Для мене є День весни. Я Працюю в колективі, де багато жінок, то буду вітати багатьох. Грошей трішки витрачу", — каже чоловік.

"Буду вітати з 8 березня свою маму та дівчину. Орієнтовно готовий витратити від 1000 грн до 2 000 грн", — додає хлопець.

"Я щодня вітаю жінок і 8 березня теж буду вітати. А грошей — навіть не рахував, скільки витрачу", — ділиться думками львів'янин.

"Буду вітати з Днем весни, однозначно. Тому що це асоціативне свято. Готовий витратити стільки, щоб подарувати позитивні емоції", — наголошує хлопець.

Нагадаємо, ми раніше писали, що цікавого можна подарувати вчительці на 8 березня.

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