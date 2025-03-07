Что дарят мужчины на 8 марта в Украине 2025 — сколько готовы потратить

Мужчина выбирает цветы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Традиционно 8 марта украинские мужчины продолжают поздравлять женщин с Международным женским днем, выбирая разнообразные подарки. Несмотря на изменение отношения к этому празднику в обществе, многие считают его хорошей возможностью выразить внимание и благодарность женщинам — мамам, женам, сестрам, коллегам и подругам.

Новини.LIVE спросили у мужчин на улицах Львова, будут ли они поздравлять женщин с 8 марта и сколько денег готовы потратить на подарки.

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Большинство опрошенных мужчин будут поздравлять женщин 8 марта, однако не с Международным женским днем, а с Днем весны. Готовы покупать цветы и подарки как родным, так и коллегам. В среднем готовы потратить на подарки от 1000 грн до 2000 грн.

"С 8 марта поздравлять не буду, поскольку для меня такого праздника нет. Для меня есть День весны. Я работаю в коллективе, где много женщин, буду поздравлять многих. Денег немного потрачу", — говорит мужчина.

"Буду поздравлять с 8 марта свою маму и девушку. Ориентировочно готов потратить от 1000 грн до 2 000 грн", — добавляет парень.

"Я ежедневно поздравляю женщин и 8 марта тоже буду поздравлять. А денег — даже не считал, сколько потрачу", — делится мыслями львовянин.

"Буду поздравлять с Днем весны, однозначно. Потому что это ассоциативный праздник. Готов потратить столько, чтобы подарить положительные эмоции", — отмечает парень.

Напомним, мы ранее писали, что интересного можно подарить учительнице на 8 марта.

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