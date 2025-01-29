Прогноз погоди на 30 січня 2025 року у Львові та Львівській області

Жінка йде вулицею взимку під час туману. Фото ілюстративне: inlviv.in.ua

Погода у Львові та Львівській області в четвер, 30 січня, буде хмарною із проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці очікується туман, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Про це в середу, 29 січня, повідомили Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура у Львові та на Львівщині буде 0...+5 °С, а денна — +8...+13 °С.

Також у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології зазначили, що 29 січня у Львові третій день поспіль зафіксували температурний рекорд. Повітря вдень прогрілася до +13,1 °С, що значно вище за попередній рекорд: у 2002 році цього ж дня температура становила 10,3 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, на Харківщині 30 січня очікується до +11 °С. Щоправда, попереджають і про небезпеку: місцями спостерігатиметься туман.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 30 січня в деяких областях України термометри показуватимуть до +16 °С. А от лютий почнеться з похолодання.