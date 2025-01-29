Прогноз погоды на 30 января 2025 года во Львове и Львовской области

Женщина идет по улице зимой во время тумана. Фото иллюстративное: inlviv.in.ua

Погода во Львове и Львовской области в четверг, 30 января, будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман, а на дорогах образуется гололедица.

Об этом в среду, 29 января, сообщили Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура во Львове и Львовской области будет 0...+5 °С, а дневная — +8...+13 °С.

Также во Львовском региональном центре по гидрометеорологии отметили, что 29 января во Львове третий день подряд зафиксировали температурный рекорд. Воздух днем прогрелся до +13,1 °С, что значительно выше предыдущего рекорда: в 2002 году в этот же день температура составляла 10,3 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на Харьковщине 30 января ожидается до +11 °С. Правда, предупреждают и об опасности: местами будет наблюдаться туман.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 30 января в некоторых областях Украины термометры будут показывать до +16 °С. А вот февраль начнется с похолодания.