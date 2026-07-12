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Головна Львів Погана видимість та грозові дощі: прогноз погоди у Львові на завтра

Погана видимість та грозові дощі: прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 18:51
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 13 липня
Жінки під дощем. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 13 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та погану видимість. Водночас температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові та області 13 липня

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень буде короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня
Погода в Україні 13 липня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по Львівській області вночі +8...+13 °C, вдень +21...+26 °C;
  • у Львові вночі +9...+11 °C, вдень +22...+24 °C.

Синоптики також попереджають про туман вночі та зранку видимістю 200-500 метрів. Внаслідок цього та грози оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

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Оголошення небезпеки через грозу. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра відсутня (перший клас) та низька (другий), місцями середня (третій) та висока (четверта) пожежна небезпека. 

Прогноз погоди у Львові та області на 13 липня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області на 13 липня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, у Львові вперше провели Конференцію українських студій "Україна у світі", ініційовану Міністерством культури України, Українським інститутом та Українським католицьким університетом. Захід став однією з наймасштабніших міжнародних платформ для обговорення розвитку україністики та кримськотатарських студій у глобальному контексті.

Раніше у Львівській області запровадили заборону на купання в озері Задорожнє. Таке рішення ухвалили через спалах гострої кишкової інфекції серед відпочивальників — люди почали звертатися до лікарів із симптомами отруєння, частину з них довелося госпіталізувати.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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