Прогноз погоды во Львове и области на завтра 13 июля

Плохая видимость и грозовые дожди: прогноз погоды во Львове на завтра
Погода во Львове и области завтра, 13 июля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках и плохой видимости. В то же время температура воздуха будет комфортной.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Погода во Львове и области 13 июля
Ночью существенных осадков не предвидится, а днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западного направления со скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +8...+13 °C, днем +21...+26 °C;
- во Львове ночью +9...+11 °C, днем +22...+24 °C.
Синоптики также предупреждают о тумане ночью и утром с видимостью 200–500 метров. В связи с этим и грозой объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Пожарная опасность
Завтра отсутствует (первый класс) и низкая (второй), местами средняя (третий) и высокая (четвертый) пожарная опасность.
"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE, во Львове впервые прошла Конференция украинских исследований "Украина в мире", инициированная Министерством культуры Украины, Украинским институтом и Украинским католическим университетом. Мероприятие стало одной из самых масштабных международных платформ для обсуждения развития украинистики и крымскотатарских исследований в глобальном контексте.
Ранее во Львовской области ввели запрет на купание в озере Задорожное. Такое решение было принято из-за вспышки острой кишечной инфекции среди отдыхающих — люди начали обращаться к врачам с симптомами отравления, часть из них пришлось госпитализировать.