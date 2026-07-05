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Главная Львов Во Львовской области нашли кишечную палочку в озере: 20 детей в больнице

Во Львовской области нашли кишечную палочку в озере: 20 детей в больнице

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 14:43
Вспышка кишечной палочки на озере Задорожнее — 20 детей попали в больницу
Озеро Задорожное во Львовской области. Фото: из открытых источников

Во Львовской области временно запретили купание в озере Задорожное, которое среди местных жителей известно как "Байкал". Причиной стала вспышка острой кишечной инфекции среди отдыхающих. К врачам обратились люди с симптомами отравления, а часть пациентов была госпитализирована.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Николаевский городской совет.

Вспышка кишечной палочки на озере во Львовской области

В горсовете рассказали, что в Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 20 детей и одного взрослого. У больных зафиксировали типичные признаки острой кишечной инфекции:

  • тошноту;
  • рвоту;
  • расстройства пищеварения;
  • повышенную температуру тела.

В связи с этим на территории Николаевской городской территориальной общины ввели временный запрет на купание в озере Задорожное.

Отмечается, что купаться в водоеме запрещено до 7 июля 2026 года. Соответствующее решение было принято на основании представления главного государственного санитарного врача Львовской области Натальи Иванченко.

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Местные власти призывают жителей и туристов воздержаться от посещения озера до окончания действия ограничений.

В то же время специалисты государственного учреждения "Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины" уже приступили к проверке. Специалисты должны:

  • установить источник инфекции;
  • выяснить причину массового заболевания;
  • оценить безопасность воды и территории вокруг озера.

В то же время гражданам рекомендуют не купаться в озере Задорожное, воздержаться от отдыха у водоема и соблюдать рекомендации медиков.

Как писали Новини.LIVE, во Львове водитель троллейбуса спас пассажиров от гранаты, которая лежала посреди дороги. Мужчина оперативно эвакуировал всех пассажиров из салона на безопасное расстояние, благодаря чему в результате инцидента никто не пострадал.

Также мы сообщали, что 1 июля во Львове мужчина открыл стрельбу на улице. Он произвел примерно девять выстрелов из помпового ружья в воздух.

кишечная палочка Львовская область озеро
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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