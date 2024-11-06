Прогноз погоди у Львові на завтра 7 листопада

Туман у місті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 7 листопада, очікується з туманом та ожеледицею. Вночі буде мороз до -6 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 7 листопада

По Львівській області очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та зранку буде слабкий туман, а на окремих ділянках доріг — ожеледиця.

Погода у Львові 7 листопада. Фото: Ventusky

Вітер південно-західний з переходом на західний, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря -1...-6 °C, а вдень +8...+13 °C.

У Львові вночі буде -3...-5 °C, вдень +10...+12 °C.

Нагадаємо, вночі у Київській області очікуються морози. Синоптики зазначили, що опадів не буде.

Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що вдень повітря прогріється до +9...+12 °C по всій країні.