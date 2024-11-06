Прогноз погоди у Львові на завтра 7 листопада

Погіршення погодних умов — чого очікувати у Львові завтра
Погода у Львові та області завтра, 7 листопада, очікується з туманом та ожеледицею. Вночі буде мороз до -6 °C.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 7 листопада
По Львівській області очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та зранку буде слабкий туман, а на окремих ділянках доріг — ожеледиця.
Вітер південно-західний з переходом на західний, 3-8 м/с.
Вночі температура повітря -1...-6 °C, а вдень +8...+13 °C.
У Львові вночі буде -3...-5 °C, вдень +10...+12 °C.
Нагадаємо, вночі у Київській області очікуються морози. Синоптики зазначили, що опадів не буде.
Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що вдень повітря прогріється до +9...+12 °C по всій країні.
Читайте Новини.LIVE!