Прогноз погоды во Львове на завтра 7 ноября

Туман в городе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 7 ноября, ожидается с туманом и гололедом. Ночью будет мороз до -6 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 7 ноября

По Львовской области ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром будет слабый туман, а на отдельных участках дорог — гололедица.

Погода в Львове 7 ноября. Фото: Ventusky

Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха -1...-6 °C, а днем +8...+13 °C.

Во Львове ночью будет -3...-5 °C, днем +10...+12 °C.

Напомним, ночью в Киевской области ожидаются морозы. Синоптики отметили, что осадков не будет.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что днем воздух прогреется до +9...+12 °C по всей стране.