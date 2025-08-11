Відео
Погіршення видимості — чого очікувати від погоди у Львові завтра

Погіршення видимості — чого очікувати від погоди у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 21:29
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 12 серпня
Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 12 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про слабкий туман вночі та зранку.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львові та області 12 серпня

Опадів завтра не очікується. Вітер буде північно-західного напрямку з переходом на південно-східний зі швидкістю 2-5 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня
Погода в Україні 12 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • у Львівській області вночі +7...+12 °С, вдень +22...+27 °С;
  • у Львові вночі +9...+11 °С, вдень +24...+26 °С.

Нагадаємо, завтра дощі очікується у деяких районах Харківської та Луганської областей. На решті території буде сухо.

А у Києві 12 серпня прогнозують суху та теплу погоду. Температура повітря вдень підвищиться до +25 °С.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
