Главная Львов Ухудшение видимости — чего ожидать от погоды во Львове завтра

Ухудшение видимости — чего ожидать от погоды во Львове завтра

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 21:29
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 12 августа
Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 12 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о слабом тумане ночью и утром.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове и области 12 августа

Осадков завтра не ожидается. Ветер будет северо-западного направления с переходом на юго-восточный со скоростью 2-5 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня
Погода в Украине 12 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • во Львовской области ночью +7...+12 °С, днем +22...+27 °С;
  • во Львове ночью +9...+11 °С, днем +24...+26 °С.

Напомним, завтра дожди ожидается в некоторых районах Харьковской и Луганской областей. На остальной территории будет сухо.

А в Киеве 12 августа прогнозируют сухую и теплую погоду. Температура воздуха днем повысится до +25 °С.

погода Львов Львовская область прогноз погоды температура воздуха туман
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
