Прогноз погоды во Львове и области на завтра 12 августа

Погода во Львове и области завтра, 12 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о слабом тумане ночью и утром.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове и области 12 августа

Осадков завтра не ожидается. Ветер будет северо-западного направления с переходом на юго-восточный со скоростью 2-5 метров в секунду.

Температура воздуха:

во Львовской области ночью +7...+12 °С, днем +22...+27 °С;

во Львове ночью +9...+11 °С, днем +24...+26 °С.

Напомним, завтра дожди ожидается в некоторых районах Харьковской и Луганской областей. На остальной территории будет сухо.

А в Киеве 12 августа прогнозируют сухую и теплую погоду. Температура воздуха днем повысится до +25 °С.