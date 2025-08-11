Прогноз погоды во Львове и области на завтра 12 августа

Ухудшение видимости — чего ожидать от погоды во Львове завтра
Дата публикации 11 августа 2025 21:29
Туман. Фото: Новини.LIVE
Погода во Львове и области завтра, 12 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о слабом тумане ночью и утром.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 12 августа
Осадков завтра не ожидается. Ветер будет северо-западного направления с переходом на юго-восточный со скоростью 2-5 метров в секунду.
Температура воздуха:
- во Львовской области ночью +7...+12 °С, днем +22...+27 °С;
- во Львове ночью +9...+11 °С, днем +24...+26 °С.
Напомним, завтра дожди ожидается в некоторых районах Харьковской и Луганской областей. На остальной территории будет сухо.
А в Киеве 12 августа прогнозируют сухую и теплую погоду. Температура воздуха днем повысится до +25 °С.
