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Погіршення видимості та спека — погода у Львові на Великдень

19 квітня 2025 18:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра 20 квітня
Весняна погода. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 20 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про погіршення видимості вночі та зранку внаслідок туману.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 20 квітня

Погоду завтра визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Протягом доби опадів не передбачається. 

Погода в Україні на Великдень
Погода в Україні 20 квітня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. 

Синоптики попереджають про погіршення видимості 500-1000 м внаслідок туману вночі та зранку.

Температура повітря:

  • по області вночі +5...+10 °C, вдень +19...+24 °C.
  • у Львові вночі +6...+8 °C, вдень +21...+23 °C.

Пожежна небезпека

На Львівщині по півночі території місцями існуватиме висока пожежна небезпека. 

Погода у Львові 20 квітня
Пожежна небезпека по Львівській області. Фото: Львівський РЦГМ

"Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завтра дощі та грози прогнозують в частині західних областей. Крім того, декілька областей попередили про пожежну небезпеку.

А в Одесі на Великдень температура повітря підвищиться до +21 °C. Опадів синоптики не прогнозують.

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