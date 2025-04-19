Прогноз погоди у Львові на завтра 20 квітня

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 20 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про погіршення видимості вночі та зранку внаслідок туману.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 20 квітня

Погоду завтра визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Протягом доби опадів не передбачається.

Погода в Україні 20 квітня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Синоптики попереджають про погіршення видимості 500-1000 м внаслідок туману вночі та зранку.

Температура повітря:

по області вночі +5...+10 °C, вдень +19...+24 °C.

у Львові вночі +6...+8 °C, вдень +21...+23 °C.

Пожежна небезпека

На Львівщині по півночі території місцями існуватиме висока пожежна небезпека.

Пожежна небезпека по Львівській області. Фото: Львівський РЦГМ

"Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завтра дощі та грози прогнозують в частині західних областей. Крім того, декілька областей попередили про пожежну небезпеку.

А в Одесі на Великдень температура повітря підвищиться до +21 °C. Опадів синоптики не прогнозують.