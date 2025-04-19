Прогноз погоди у Львові на завтра 20 квітня

Погіршення видимості та спека — погода у Львові на Великдень
Погода у Львові та області завтра, 20 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про погіршення видимості вночі та зранку внаслідок туману.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 20 квітня
Погоду завтра визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Протягом доби опадів не передбачається.
Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.
Синоптики попереджають про погіршення видимості 500-1000 м внаслідок туману вночі та зранку.
Температура повітря:
- по області вночі +5...+10 °C, вдень +19...+24 °C.
- у Львові вночі +6...+8 °C, вдень +21...+23 °C.
Пожежна небезпека
На Львівщині по півночі території місцями існуватиме висока пожежна небезпека.
"Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, завтра дощі та грози прогнозують в частині західних областей. Крім того, декілька областей попередили про пожежну небезпеку.
А в Одесі на Великдень температура повітря підвищиться до +21 °C. Опадів синоптики не прогнозують.
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