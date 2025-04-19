Прогноз погоды во Львове на завтра 20 апреля

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 20 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об ухудшении видимости ночью и утром в результате тумана.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 20 апреля

Погоду завтра будет определять поле повышенного атмосферного давления. В течение суток осадков не предвидится.

Погода в Украине 20 апреля. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Синоптики предупреждают об ухудшении видимости 500-1000 м в результате тумана ночью и утром.

Температура воздуха:

по области ночью +5...+10 °C, днем +19...+24 °C.

во Львове ночью +6...+8 °C, днем +21...+23 °C.

Пожарная опасность

На Львовщине по северу территории местами будет существовать высокая пожарная опасность.

Пожарная опасность по Львовской области. Фото: Львовский РЦГМ

"Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Напомним, завтра дожди и грозы прогнозируют в части западных областей. Кроме того, несколько областей предупредили о пожарной опасности.

А в Одессе на Пасху температура воздуха повысится до +21 °C. Осадков синоптики не прогнозируют.