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Погода буде нестабільною — чи очікувати дощі у Львові завтра

2 травня 2025 16:46
Анастасія Писаненко - редактор
Прогноз погоди у Львові на 3 травня - якою буде погода завтра
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

У п’ятницю, 3 травня, мешканців Львівської області очікує нестабільна погода. Інколи у регіоні можливі дощі та грози.

Про це повідомляє канал Львівського РЦГМ.

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Прогноз погоди у Львові на 3 травня

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Уночі прогнозується невеликий дощ, а вдень — короткочасні зливи, грози, місцями можливий град. Синоптики попереджають також про шквали — вітер південно-західного напрямку сягатиме 9–14 м/с, а вдень місцями посилиться до 15–20 м/с.

Температура повітря коливатиметься від +8...+13 °С тепла вночі до +22...+27 °С вдень. У Львові нічна температура становитиме +9...+11 °С, а вдень повітря прогріється до +24...+26 °С тепла.

Окрім негоди, у регіоні зберігається висока пожежна небезпека. За даними синоптиків, на більшості територій області очікується 4-й клас пожежної небезпеки, а на півночі — місцями навіть надзвичайний, 5-й клас. Винятком є район Кам’янки-Бузької, де наразі фіксується лише 1-й клас.

Погода буде нестабільною - чи очікувати дощі у Львові завтра - фото 2
Прогноз пожежної небезпеки у Львові. Фото: Львівський РЦГМ

Через очікувані грози, шквали та можливий град по області та місту Львову оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня (жовтий рівень).

Погода буде нестабільною - чи очікувати дощі у Львові завтра - фото 3
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові. Фото: Львівський РЦГМ

Метеорологи закликають мешканців бути обачними: уникати відкритої місцевості під час грози, не розводити вогонь у лісах і дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання та дощі на початку травня. 

Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на травень та назвали найнебезпечніші дні для метеозалежних.

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