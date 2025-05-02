Прогноз погоды во Львове на 3 мая - какой будет погода завтра

Дожди на улице. Фото: Новости.LIVE

В пятницу, 3 мая, жителей Львовской области ожидает нестабильная погода. Иногда в регионе возможны дожди и грозы.

Об этом сообщает канал Львовского РЦГМ.

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Прогноз погоды во Львове на 3 мая

В течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь, а днем — кратковременные ливни, грозы, местами возможен град. Синоптики предупреждают также о шквалах — ветер юго-западного направления будет достигать 9-14 м/с, а днем местами усилится до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от +8...+13 °С тепла ночью до +22...+27 °С днем. Во Львове ночная температура составит +9...+11 °С, а днем воздух прогреется до +24...+26 °С тепла.

Кроме непогоды, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. По данным синоптиков, на большинстве территорий области ожидается 4-й класс пожарной опасности, а на севере — местами даже чрезвычайный, 5-й класс. Исключением является район Каменки-Бугской, где сейчас фиксируется только 1-й класс.

Прогноз пожарной опасности во Львове. Фото: Львовский РЦГМ

Из-за ожидаемых грозы, шквалы и возможный град по области и городу Львову объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтый уровень).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове. Фото: Львовский РЦГМ

Метеорологи призывают жителей быть осмотрительными: избегать открытой местности во время грозы, не разводить огонь в лесах и соблюдать правила безопасности.

Напомним, синоптики предупредили о похолодании и дождях в начале мая.

Также астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на май и назвали самые опасные дни для метеозависимых.