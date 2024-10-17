Прогноз погоди у Львові на завтра 18 жовтня

Заморожування. Фото: Pmg.ua

Погода у Львові та Львівській області у п'ятницю, 18 жовтня, буде з мінливою хмарністю. Вночі очікуються сильні заморозки до -5°C, проте вдень температура повітря підстрибне до +15°C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології .

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Погода у Львові 18 жовтня

Сьогодні у Львові вночі будуть заморозки, температура повітря опуститься до 0...-2°С. Проте вдень трохи потеплішає, стовпчики термометрів піднімуться до +12...+14°С.

Погода у Львівській області

У п'ятницю, 18 жовтня, у Львівській області мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман та сильний вітер. Подекуди пориви досягнуть до 7-12 метрів за секунду.

Крім того, у регіоні будуть сильні заморозки - 0...-5°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+15°C.

Погода у Львівській області 18 жовтня. Фото: скріншот

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко назвала точну дату, коли до України повернеться тепло . Нічні заморозки ще продовжаться до 20 жовтня.

У той же час, завтра, 18 жовтня, очікуються заморозки у більшості регіонів , а також дощі на сході країни. Над Україною очікується антициклон.