Прогноз погоды во Львове на завтра 18 октября

Заморозки. Фото: Pmg.ua

Погода во Львове и Львовской области в пятницу, 18 октября, будет с переменной облачностью. Ночью ожидаются сильные заморозки до -5 °C, однако днем температура воздуха "подпрыгнет" до +15 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 18 октября

Сегодня во Львове ночью будут заморозки, температура воздуха опустится до 0...-2 °C. Однако днем немного потеплеет, столбики термометров поднимутся до +12...+14 °C.

Погода во Львовской области

В пятницу 18 октября во Львовской области переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман и сильный ветер. Кое-где порывы достигнут до 7-12 метров в секунду.

Кроме того, в регионе будут сильные заморозки — 0...-5 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+15 °C.

Погода во Львовской области 18 октября. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала точную дату, когда в Украину вернется тепло. Ночные заморозки еще продлятся до 20 октября.

В то же время завтра, 18 октября, ожидаются заморозки в большинстве регионов, а также дожди на востоке страны. Над Украиной ожидается антициклон.