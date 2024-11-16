Прогноз погоди на Львівщині 17 листопада — очікуються туман і ожеледь

Туманна погода. Фото: УНІАН

У Львові у неділю, 17 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів. Максимальна температура повітря сягатиме +11 °С.

Такий прогноз дав Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Така погода на Львівщині зумовлена теплим сектором циклону над Балтійським морем. Буде хмарно з проясненнями, проте обійдеться без істотних опадів.

Вночі та вранці очікуються складні погодні умови, зокрема слабкий туман та ожеледь. На дорогах буде ожеледиця, тож і водіям, і пішоходам варто бути обачними.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у Львівській області:

вночі -1...-6 °С;

вдень +6...+11 °С.

Температура повітря у Львові:

вночі -1...-3 °С;

вдень +8...+10 °С.

Прогноз погоди на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, погода в Україні буде тепла та суха. Позначки термометрів піднімуться до +12 °С.

Також 16 листопада в Україні очікується сильна магнітна буря. Свого піка досягне сонячна активність. Це може серйозно вплинути на самопочуття метеозалежних людей.