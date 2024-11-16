Прогноз погоди на Львівщині 17 листопада — очікуються туман і ожеледь

Погода на Львівщині — синоптики попередили про небезпечні явища
У Львові у неділю, 17 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів. Максимальна температура повітря сягатиме +11 °С.
Такий прогноз дав Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода на Львівщині 17 листопада
Така погода на Львівщині зумовлена теплим сектором циклону над Балтійським морем. Буде хмарно з проясненнями, проте обійдеться без істотних опадів.
Вночі та вранці очікуються складні погодні умови, зокрема слабкий туман та ожеледь. На дорогах буде ожеледиця, тож і водіям, і пішоходам варто бути обачними.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря у Львівській області:
- вночі -1...-6 °С;
- вдень +6...+11 °С.
Температура повітря у Львові:
- вночі -1...-3 °С;
- вдень +8...+10 °С.
Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, погода в Україні буде тепла та суха. Позначки термометрів піднімуться до +12 °С.
Також 16 листопада в Україні очікується сильна магнітна буря. Свого піка досягне сонячна активність. Це може серйозно вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
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