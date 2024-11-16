Прогноз погоды на Львовщине 17 ноября — ожидаются туман и гололед.

Ненастная погода. Фото: УНИАН

Во Львове в воскресенье, 17 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдётся без существенных осадков. Максимальная температура воздуха будет достигать + 11 °С.

Такой прогноз дал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Такая погода во Львовской области обусловлена теплым сектором циклона над Балтийским морем. Будет облачно с прояснениями, но обойдется без существенных осадков.

Ночью и утром ожидаются сложные погодные условия, в том числе слабый туман и гололедица. На дорогах будет гололед, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть осмотрительными.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха во Львовской области:

ночью -1...-6 °С;

днем +6...+11 °С.

Температура воздуха во Львове:

ночью -1...-3 °С;

днем +8...+10 °С.

Прогноз погоды на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, погода в Украине будет теплой и сухой. Отметки термометров поднимутся до +12 °С.

Также 16 ноября в Украине ожидается мощная магнитная буря. Своего пика достигнет солнечная активность. Это может серьезно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.