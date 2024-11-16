Прогноз погоды на Львовщине 17 ноября — ожидаются туман и гололед.

Погода на Львовщине — синоптики предупредили об опасных явлениях
Во Львове в воскресенье, 17 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдётся без существенных осадков. Максимальная температура воздуха будет достигать + 11 °С.
Такой прогноз дал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода на Львовщине 17 ноября
Такая погода во Львовской области обусловлена теплым сектором циклона над Балтийским морем. Будет облачно с прояснениями, но обойдется без существенных осадков.
Ночью и утром ожидаются сложные погодные условия, в том числе слабый туман и гололедица. На дорогах будет гололед, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть осмотрительными.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха во Львовской области:
- ночью -1...-6 °С;
- днем +6...+11 °С.
Температура воздуха во Львове:
- ночью -1...-3 °С;
- днем +8...+10 °С.
Напомним, в воскресенье, 17 ноября, погода в Украине будет теплой и сухой. Отметки термометров поднимутся до +12 °С.
Также 16 ноября в Украине ожидается мощная магнитная буря. Своего пика достигнет солнечная активность. Это может серьезно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Читайте Новини.LIVE!