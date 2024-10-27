Прогноз погоди на Львівщині — синоптики попереджають про пожежі

Погода на Львівщині — синоптики попередили про серйозну загрозу
У Львівській області в понеділок, 28 жовтня, на погоду впливатимуть малоактивні атмосферні фронти з північного заходу. Буде хмарно з проясненнями. Температура повітря сягатиме +17 °С.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода на Львівщині 28 жовтня
На Львівщині у понеділок буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +4...+9 °С;
- вдень +12...+17 °С.
Температура повітря у Львові:
- вночі +6...+8 °С;
- вдень +14...+16 °С.
Синоптики попереджають
У понеділок, 28 жовтня, передбачається високий рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження вогню в екосистемах. Це можливо за наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
По території Львівської області та місту Львову 28-31 жовтня збережеться висока (4-й клас) пожежна небезпека.
Раніше ми писали, що в Україні у понеділок, 28 жовтня, очікується тепла осіння погода. Температура повітря коливатиметься в межах +12...+17 °C.
А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.
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