Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Погода на Львівщині — синоптики попередили про серйозну загрозу arrow

Погода на Львівщині — синоптики попередили про серйозну загрозу

27 жовтня 2024 16:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Львівщині — синоптики попереджають про пожежі
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Львівській області в понеділок, 28 жовтня, на погоду впливатимуть малоактивні атмосферні фронти з північного заходу. Буде хмарно з проясненнями. Температура повітря сягатиме +17 °С.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода на Львівщині 28 жовтня

На Львівщині у понеділок буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +4...+9 °С;
  • вдень +12...+17 °С.

Температура повітря у Львові:

  • вночі +6...+8 °С;
  • вдень +14...+16 °С.
погода на Львівщині
Погода на Львівщині 28 жовтня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології 

Синоптики попереджають

У понеділок, 28 жовтня, передбачається високий рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження вогню в екосистемах. Це можливо за наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

По території Львівської області та місту Львову 28-31 жовтня збережеться висока (4-й клас) пожежна небезпека.

Львів пожежна небезпека
Пожежна небезпека у Львівській області. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології 

Раніше ми писали, що в Україні у понеділок, 28 жовтня, очікується тепла осіння погода. Температура повітря коливатиметься в межах +12...+17 °C. 

А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.

Україна осінь прогноз погоди погода в Україні Львів пожежна небезпека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:05 Окупанти вдарили по ангару із зерном у Харківській області — фото

16:47 Обережно на дорогах — одеситів попереджають про туман завтра

16:44 В Армії+ з'явився сервіс онлайн-навчання для військових

16:36 Погода на Львівщині — синоптики попередили про серйозну загрозу

16:19 В Індонезії сталося виверження вулкана — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

16:16 На Одещині аграрії працюють над посівною кампанією

15:56 Куртуа та фани Реала оцінили гру Луніна у матчі з Барселоною

15:47 Ціни на продукти — який овоч коштує вже майже 100 гр за 1 кг

15:45 Росіяни увечері ракетами атакували Одесу — що відомо

15:45 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

17:05 Окупанти вдарили по ангару із зерном у Харківській області — фото

16:47 Обережно на дорогах — одеситів попереджають про туман завтра

16:44 В Армії+ з'явився сервіс онлайн-навчання для військових

16:36 Погода на Львівщині — синоптики попередили про серйозну загрозу

16:19 В Індонезії сталося виверження вулкана — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

16:16 На Одещині аграрії працюють над посівною кампанією

15:56 Куртуа та фани Реала оцінили гру Луніна у матчі з Барселоною

15:47 Ціни на продукти — який овоч коштує вже майже 100 гр за 1 кг

15:45 Росіяни увечері ракетами атакували Одесу — що відомо

15:45 У Києві пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні