Прогноз погоды во Львовской области — синоптики предупреждают о пожарах

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области в понедельник, 28 октября, на погоду будут влиять малоактивные атмосферные фронты с северо-запада. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет достигать +17 °С.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Во Львовской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Обойдется без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +4...+9 °С;

днем +12...+17 °С.

Температура воздуха во Львове:

ночью +6...+8 °С;

днем +14...+16 °С.

Погода во Львовской области 28 октября. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики предупреждают

В понедельник, 28 октября, предполагается высокий уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения огня в экосистемах. Это возможно при наличии источников возгорания, то есть открытого огня.

По территории Львовской области и Львову 28-31 октября сохранится высокая (4-й класс) пожарная опасность.

Пожарная опасность в Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Ранее мы писали, что в Украине в понедельник, 28 октября, ожидается теплая осенняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+17 °C.

А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.