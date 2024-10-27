Прогноз погоды во Львовской области — синоптики предупреждают о пожарах

Погода на Львовщине — синоптики предупредили о серьезной угрозе
Во Львовской области в понедельник, 28 октября, на погоду будут влиять малоактивные атмосферные фронты с северо-запада. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет достигать +17 °С.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода на Львовщине 28 октября
Во Львовской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Обойдется без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +4...+9 °С;
- днем +12...+17 °С.
Температура воздуха во Львове:
- ночью +6...+8 °С;
- днем +14...+16 °С.
Синоптики предупреждают
В понедельник, 28 октября, предполагается высокий уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения огня в экосистемах. Это возможно при наличии источников возгорания, то есть открытого огня.
По территории Львовской области и Львову 28-31 октября сохранится высокая (4-й класс) пожарная опасность.
Ранее мы писали, что в Украине в понедельник, 28 октября, ожидается теплая осенняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+17 °C.
А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.
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