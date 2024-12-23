Прогноз погоди у Львові 24 грудня на Різдво — чого очікувати у Святвечір

Жінка йде вулицею у снігопад. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 24 грудня, буде сніжною та хмарною. У Святий вечір напередодні Різдва очікується мороз.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Львові та області 24 грудня

За прогнозами синоптиків, вночі у Львові та області значних опадів не очікується, однак вранці та вдень падатиме мокрий сніг, місцями можливе слабке налипання мокрого снігу та ожеледь.

Дороги вкриє ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0 °C до -5 °C, а вдень від -2 °C до +3 °C.

У Львові температура вночі опуститься до -2…-4 °C, а вдень варто очікувати 0…+2 °C.

Прогноз погоди у Львові на 24 грудня. Фото: Meteoprog

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що подекуди 24 грудня в Україні варто очікувати до +15 °C.

А у Києві оголосили небезпеку через погіршення погодних умов. Столицю накрив сильний туман.