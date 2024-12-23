Прогноз погоды во Львове 24 декабря на Рождество — чего ожидать в Сочельник

Женщина идет по улице в снегопад. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 24 декабря, будет снежная и облачная. В канун Рождества ожидается мороз.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды во Львове и области 24 декабря

По прогнозам синоптиков, ночью во Львове и области значительных осадков не ожидается, однако утром и днем будет падать мокрый снег, местами возможно слабое налипание мокрого снега и гололедица.

Дороги покроет гололед, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от 0 °C до -5 °C, а днем от -2 °C до +3 °C.

Во Львове температура ночью опустится до -2…-4 °C, а днем следует ожидать 0…+2 °C.

Прогноз погоды во Львове на 24 декабря. Фото: Meteoprog

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что 24 декабря в Украине стоит ожидать до +15 °C.

А в Киеве объявили предупреждение об опасности из-за ухудшения погодных условий. Столицу накрыл сильный туман.