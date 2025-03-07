Погода у Львові 8 березня — прогноз погоди на завтра

Дівчина на прогулянці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 8 березня, буде теплою та комфортною для прогулянок. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 8 березня

За даними синоптиків, 8 березня у Львівській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від -2 °C до +3 °C, а вдень підніметься до +14…+19 °C.

У Львові прогнозують від -1 °C до +1 °C вночі, а вдень повітря прогріється до +16…+18 °C.

Повідомлення ЛРЦГ у Telegram

Також синоптики попередили про різке потепління у Києві на 8 березня. У Харкові теж буде тепло, але лише в денний час доби.