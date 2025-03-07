Погода во Львове 8 марта - прогноз погоды на завтра

Девушка на прогулке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 8 марта, будет теплой и комфортной для прогулок. Ночью и утром возможен слабый туман.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 8 марта

По данным синоптиков, 8 марта во Львовской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от -2 °C до +3 °C, а днем поднимется до +14...+19 °C.

Во Львове прогнозируют от -1 °C до +1 °C ночью, а днем воздух прогреется до +16...+18 °C.

Сообщение ЛРЦГ в Telegram

Также синоптики предупредили о резком потеплении в Киеве на 8 марта. В Харькове тоже будет тепло, но только в дневное время суток.