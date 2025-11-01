Погода у Львові на 2 листопада — детальний прогноз

Тепла погода восени. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 2 листопада, у Львові та Львівській області буде комфортна погода. Хоч зранку очікується сильний туман і погана видимість, упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть +21 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Львівській області 2 листопада

Синоптики розповіли, що 2 листопада погоду у Львівській області визначатиме теплий сектор циклонічної деперсії над Норвезьким морем. Так, завтра очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вдень буде південний вітер з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...+8 °C, а вдень підніметься до +16...+ 21 °C.

Погода у Львові на 2 листопада

У Львові завтра також опадів не передбачається. Вночі та вранці очікується туман, тому погіршення видимості буде 500-1000 метрів. Температура повітря вночі буде +4...+6 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +17...+19 °C.

Синоптики розповіли, що у неділю атмосферний тиск вночі падатиме, а вдень істотно не зміниться. Водночас відносна вологість повітря зменшиться.

Нагадаємо, на Одещині трапився осінній феномен. У національному парку "Тузлівські лимани" зацвіла дика алича.

Водночас синоптики попередили про небезпеку 2 листопада. Через сильний туман у деяких областях буде погана видимість.