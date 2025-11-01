Погода во Львове на 2 ноября — подробный прогноз

Теплая погода осенью. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 2 ноября, во Львове и Львовской области будет комфортная погода. Хотя утром ожидается сильный туман и плохая видимость, в течение дня столбики термометров будут показывать +21 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама

Читайте также:

Погода во Львовской области 2 ноября

Синоптики рассказали, что 2 ноября погоду во Львовской области будет определять теплый сектор циклонической деперсии над Норвежским морем. Так, завтра ожидается переменная облачность, но без осадков.

Прогноз погоды во Львове 2 ноября. Фото: скриншот

Ночью и утром возможен слабый туман. Днем будет южный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...+8 °C, а днем поднимется до +16...+21 °C.

Погода во Львове на 2 ноября

Во Львове завтра также осадков не предвидится. Ночью и утром ожидается туман, поэтому ухудшение видимости будет 500-1000 метров. Температура воздуха ночью будет +4...+6 °C, а днем столбики термометров покажут +17...+19 °C.

Синоптики рассказали, что в воскресенье атмосферное давление ночью будет падать, а днем существенно не изменится. В то же время относительная влажность воздуха уменьшится.

Скриншот сообщения регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, в Одесской области случился осенний феномен. В национальном парке "Тузловские лиманы" зацвела дикая алыча.

В то же время синоптики предупредили об опасности 2 ноября. Из-за сильного тумана в некоторых областях будет плохая видимость.