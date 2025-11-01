Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Погода приятно удивит — прогноз погоды во Львове завтра

Погода приятно удивит — прогноз погоды во Львове завтра

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 21:28
обновлено: 21:28
Погода во Львове на 2 ноября — подробный прогноз
Теплая погода осенью. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 2 ноября, во Львове и Львовской области будет комфортная погода. Хотя утром ожидается сильный туман и плохая видимость, в течение дня столбики термометров будут показывать +21 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода во Львовской области 2 ноября

Синоптики рассказали, что 2 ноября погоду во Львовской области будет определять теплый сектор циклонической деперсии над Норвежским морем. Так, завтра ожидается переменная облачность, но без осадков.

Погода у Львові на 2 листопада
Прогноз погоды во Львове 2 ноября. Фото: скриншот

Ночью и утром возможен слабый туман. Днем будет южный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...+8 °C, а днем поднимется до +16...+21 °C.

Погода во Львове на 2 ноября

Во Львове завтра также осадков не предвидится. Ночью и утром ожидается туман, поэтому ухудшение видимости будет 500-1000 метров. Температура воздуха ночью будет +4...+6 °C, а днем столбики термометров покажут +17...+19 °C.

Синоптики рассказали, что в воскресенье атмосферное давление ночью будет падать, а днем существенно не изменится. В то же время относительная влажность воздуха уменьшится.

Прогноз погоди у Львові 2 листопада
Скриншот сообщения регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, в Одесской области случился осенний феномен. В национальном парке "Тузловские лиманы" зацвела дикая алыча.

В то же время синоптики предупредили об опасности 2 ноября. Из-за сильного тумана в некоторых областях будет плохая видимость.

погода Львов синоптик прогноз погоды туман
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации