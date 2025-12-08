Прогноз погоди у Львові на вівторок, 9 грудня — чи чекати на похолодання

Дівчина в куртці на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області погода ще радуватиме теплом. Синоптики прогнозують, що завтра, 9 грудня, в регіоні буде плюсова температура. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Львові на 9 грудня

Як зазначають синоптики, погоду на Львівщині визначатиме південна частина циклону над Балтикою та проходження вдень атмосферного фронту із заходу. Через це у Львові вночі очікується +2...+4 °C, а вдень прогнозують +8...+10 °C.

Прогноз погоди у Львові та області на вівторок, 9 грудня. Фото: скриншот

Якою буде погода у Львівській області 9 грудня

У Львівській області у вівторок, 9 грудня, буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Лише в другій половині дня можливий невеликий дощ. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південно-західний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с. Температура вночі у Львівській області буде 0...+5 °C тепла, вдень +6...+11 °C.

