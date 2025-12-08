Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Погода радуватиме — прогноз для львів'ян на завтра

Погода радуватиме — прогноз для львів'ян на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:29
Прогноз погоди у Львові на вівторок, 9 грудня — чи чекати на похолодання
Дівчина в куртці на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області погода ще радуватиме теплом. Синоптики прогнозують, що завтра, 9 грудня, в регіоні буде плюсова температура. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди у Львові на 9 грудня

Як зазначають синоптики, погоду на Львівщині визначатиме південна частина циклону над Балтикою та проходження вдень атмосферного фронту із заходу. Через це у Львові вночі очікується +2...+4 °C, а вдень прогнозують +8...+10 °C.

Прогноз погоди у Львові на 9 грудня
Прогноз погоди у Львові та області на вівторок, 9 грудня. Фото: скриншот

Якою буде погода у Львівській області 9 грудня

У Львівській області у вівторок, 9 грудня, буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Лише в другій половині дня можливий невеликий дощ. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південно-західний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с. Температура вночі у Львівській області буде 0...+5 °C тепла, вдень +6...+11 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у вівторок у Харкові зіпсується погода. Синоптики попереджають про заморозки і сніг.

Також ми розповідали про те, якою буде погода в Україні 9 грудня. Наталка Діденко попередила про похолодання.

погода Львів зима синоптик прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації