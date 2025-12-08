Прогноз погоды во Львове на вторник, 9 декабря — ждать ли похолодания

Погода будет радовать — прогноз для львовян на завтра
Во Львове и Львовской области погода еще будет радовать теплом. Синоптики прогнозируют, что завтра, 9 декабря, в регионе будет плюсовая температура. Осадков не ожидается.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды во Львове на 9 декабря
Как отмечают синоптики, погоду на Львовщине будет определять южная часть циклона над Балтикой и прохождение днем атмосферного фронта с запада. Поэтому во Львове ночью ожидается +2...+4 °C, а днем прогнозируют +8...+10 °C.
Какой будет погода во Львовской области 9 декабря
Во Львовской области во вторник, 9 декабря, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Лишь во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью во Львовской области будет 0...+5 °C тепла, днем +6...+11 °C.
Напомним, ранее мы писали о том, что во вторник в Харькове испортится погода. Синоптики предупреждают о заморозках и снеге.
Также мы рассказывали о том, какой будет погода в Украине 9 декабря. Наталка Диденко предупредила о похолодании.
Читайте Новини.LIVE!