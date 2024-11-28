Погода у Львові — прогноз від синоптиків на 28 листопада

Жінки йдуть під дощем. Фото: Вечірній Київ

У п'ятницю, 29 листопада, у Львові буде хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі протягом дня.

Про це повідомляють на сайті Meteoprog у четвер, 28 листопада.

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В п'ятницю протягом всього дня у Львові буде триматись хмарна погода. Вночі синоптики прогнозують дощ, який до ранку має закінчитись.

Вночі у Льові буде +3...+4 °C. Вдень прогнозують +4...+5 °C.

Погода у Львові 29 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 29 листопада, прогнозують потепління по всій території. Разом з тим циклон змінить погодні умови, а вже цими вихідними на зміну йому прийде антициклон.

У четвер, 28 листопада, суттєвих магнітних бур можна не буде. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С, але такі спалахи сильно не впливають на Землю.