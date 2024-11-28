Погода во Львове — прогноз от синоптиков на 28 ноября

Женщины идут под дождем. Фото: Вечерний Киев

В пятницу, 29 ноября, во Львове будет облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди.

Об этом сообщают на сайте Meteoprog в четверг, 28 ноября.

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В пятницу в течение всего дня во Львове будет держаться облачная погода. Ночью синоптики прогнозируют дождь, который к утру должен закончиться.

Ночью в Леве будет +3...+4°C. Днем прогнозируют +4...+5°C.

Погода во Львове 29 ноября. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в пятницу, 29 ноября, прогнозируется потепление по всей территории. Вместе с тем циклон изменит погодные условия, а уже в эти выходные на смену ему придет антициклон.

В четверг, 28 ноября, существенных магнитных бурь не будет. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, но такие вспышки сильно не влияют на Землю.