Погода во Львове — прогноз от синоптиков на 28 ноября

Погода резко изменится — прогноз во Львове на завтра
В пятницу, 29 ноября, во Львове будет облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди.
Об этом сообщают на сайте Meteoprog в четверг, 28 ноября.
Погода во Львове на завтра, 29 ноября
В пятницу в течение всего дня во Львове будет держаться облачная погода. Ночью синоптики прогнозируют дождь, который к утру должен закончиться.
Ночью в Леве будет +3...+4°C. Днем прогнозируют +4...+5°C.
Напомним, в Украине в пятницу, 29 ноября, прогнозируется потепление по всей территории. Вместе с тем циклон изменит погодные условия, а уже в эти выходные на смену ему придет антициклон.
В четверг, 28 ноября, существенных магнитных бурь не будет. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, но такие вспышки сильно не влияют на Землю.
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