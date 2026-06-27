Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Погода у Львові 28 червня: містян очікує екстремальна спека до +38 C

Погода у Львові 28 червня: містян очікує екстремальна спека до +38 C

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 19:26
У Львові очікується екстремальна спека до +38 C: прогноз на 28 червня
Перехожі у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода на Львівщині 28 червня принесе небезпечні погодні умови у вигляді екстремальної спеки вдень. Синоптики прогнозують малохмарну погоду з дуже спекотною температурою повітря. В регіоні очікується аномальна спека, тому українцям слід бути максимально уважними і поберегти себе.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження про сильну спеку

Вдень область накриє аномальна спека. 

"Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Без опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с.", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі. 

Ніч у регіоні буде також теплою, стовпчики термометрів покажуть +16...+21 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +17...+19 °C. Вдень прийде справжня літня спека, повітря розжариться до +35...+38 °C по області та до +35...+37 °C в обласному центрі.

Читайте також:

Пожежна небезпека

Через сильну спеку ризик займання лісів у всіх районах Львівщини 28 червня буде максимальним. 

Погода у Львові 28 червня: містян очікує екстремальна спека до +38 C - фото 1
Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Всюди фіксується надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше,  випускник львівського ліцею Юрій Гащук склав Національний мультипредметний тест на максимальні 800 балів. Школяр отримав найвищі 200 балів із математики, української мови, хімії та історії України.

Також ми писали, що на Львівщині викрили шахрайську схему щодо соціальних виплат. Колишні посадовиці Дрогобицької РДА завдали державі збитків на 41 млн грнвень. Вони вносили неправдиві дані про отримувачів допомоги та незаконно оформлювали виплати. 

Львів прогноз погоди аномальна спека
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації