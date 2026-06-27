У Львові очікується екстремальна спека до +38 C: прогноз на 28 червня

Перехожі у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода на Львівщині 28 червня принесе небезпечні погодні умови у вигляді екстремальної спеки вдень. Синоптики прогнозують малохмарну погоду з дуже спекотною температурою повітря. В регіоні очікується аномальна спека, тому українцям слід бути максимально уважними і поберегти себе.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження про сильну спеку

Вдень область накриє аномальна спека.

"Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Без опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с.", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі.

Ніч у регіоні буде також теплою, стовпчики термометрів покажуть +16...+21 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +17...+19 °C. Вдень прийде справжня літня спека, повітря розжариться до +35...+38 °C по області та до +35...+37 °C в обласному центрі.

Читайте також:

Пожежна небезпека

Через сильну спеку ризик займання лісів у всіх районах Львівщини 28 червня буде максимальним.

Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Всюди фіксується надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, випускник львівського ліцею Юрій Гащук склав Національний мультипредметний тест на максимальні 800 балів. Школяр отримав найвищі 200 балів із математики, української мови, хімії та історії України.

Також ми писали, що на Львівщині викрили шахрайську схему щодо соціальних виплат. Колишні посадовиці Дрогобицької РДА завдали державі збитків на 41 млн грнвень. Вони вносили неправдиві дані про отримувачів допомоги та незаконно оформлювали виплати.