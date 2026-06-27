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Главная Львов Погода во Львове 28 июня: горожан ждет экстремальная жара до +38 °C

Погода во Львове 28 июня: горожан ждет экстремальная жара до +38 °C

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 19:26
Во Львове ожидается экстремальная жара до +38 °C: прогноз на 28 июня
Прохожие в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львовской области 28 июня принесет опасные погодные условия в виде экстремальной жары днем. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду с очень высокой температурой воздуха. В регионе ожидается аномальная жара, поэтому украинцам следует быть максимально внимательными и позаботиться о своей безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Предупреждение о сильной жаре

Днем область накроет аномальная жара.

"Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Ветер южный, 5–10 м/с", — отметили метеорологи в своём прогнозе.

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Ночь в регионе также будет теплой, столбики термометров покажут +16...+21 °C, а непосредственно во Львове ожидается около +17...+19 °C. Днём наступит настоящая летняя жара, воздух разогреется до +35...+38 °C по области и до +35...+37 °C в областном центре.

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Пожарная опасность

Из-за сильной жары риск возгорания лесов во всех районах Львовской области 28 июня будет максимальным.

Погода во Львове 28 июня: горожан ждет экстремальная жара до +38 °C - фото 1
Предупреждение о пожарной опасности на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Повсюду фиксируется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

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Как сообщали Новини.LIVE ранее, выпускник львовского лицея Юрий Гащук сдал Национальный мультипредметный тест на максимальные 800 баллов. Школьник получил по 200 баллов по математике, украинскому языку, химии и истории Украины.

Также мы писали, что на Львовщине раскрыли мошенническую схему, связанную с социальными выплатами. Бывшие должностные лица Дрогобычской РГА нанесли государству ущерб в размере 41 млн грн. Они вносили ложные данные о получателях помощи и незаконно оформляли выплаты.

Львов прогноз погоды аномальная жара
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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