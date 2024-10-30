Погода у Львові 31 жовтня — у місті будуть дощі

Погода у Львові — до чого готуватися львів'янам завтра
Погода у Львові у четвер, 31 жовтня, буде хмарною. Також у місті можливий дрібний дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.ua.
Погода у Львові 31 жовтня
За даними синоптиків, у Львові завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме дрібний дощ, проте вдень та ввечері опадів не очікується.
Крім того, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що 31 жовтня, у Львові та інших західних регіонах можливий сильний вітер, поривами від 7 до 12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5...+8 °C, а вдень +10...+14 °C.
Також синоптики розповіли, що згідно з народним прогнозом погоди, 31 жовтня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує дев'ять годин.
"Наші пращури цього дня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду на найближчий час: перед морозом вода у криницях і річках підіймається, перед дощем — опускається", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше синоптики заявляли, що впродовж цього тижня різко зміниться погода. В деяких регіонах буде суттєве похолодання.
А сьогодні в кількох областях очікуються дощі. Проте загалом погода буде теплою.
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