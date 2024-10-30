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Погода у Львові — до чого готуватися львів'янам завтра

30 жовтня 2024 12:32
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові 31 жовтня — у місті будуть дощі
Жінка з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові у четвер, 31 жовтня, буде хмарною. Також у місті можливий дрібний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.ua

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Погода у Львові 31 жовтня

За даними синоптиків, у Львові завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме дрібний дощ, проте вдень та ввечері опадів не очікується.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що 31 жовтня, у Львові та інших західних регіонах можливий сильний вітер, поривами від 7 до 12 м/с. 

погода у Львові 31 жовтня
Прогноз погоди у Львові 31 жовтня. Фото: Sinoptik.ua

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5...+8 °C, а вдень +10...+14 °C. 

Також синоптики розповіли, що згідно з народним прогнозом погоди, 31 жовтня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує дев'ять годин.

"Наші пращури цього дня заглядали у криниці, щоб дізнатись погоду на найближчий час: перед морозом вода у криницях і річках підіймається, перед дощем — опускається", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше синоптики заявляли, що впродовж цього тижня різко зміниться погода. В деяких регіонах буде суттєве похолодання.

А сьогодні в кількох областях очікуються дощі. Проте загалом погода буде теплою. 

погода дощ вітер синоптик Львів

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