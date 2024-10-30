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Погода во Львове — к чему готовиться львовянам завтра

30 октября 2024 12:32
Светлана Силенко - Редактор
Погода во Львове 31 октября — в городе будут дожди
Женщина с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове в четверг, 31 октября, будет облачная. Также в городе возможен мелкий дождь.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

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Погода во Львове 31 октября

По данным синоптиков, во Львове завтра облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром будет идти мелкий дождь, однако днем и вечером осадков не ожидается.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 31 октября во Львове и других западных регионах возможен сильный ветер, порывами от 7 до 12 м/с.

погода во Львове 31 октября
Прогноз погоды во Львове 31 октября. Фото: Sinoptik.ua

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+8 °C, а днем +10...+14 °C.

Также синоптики рассказали, что, согласно народному прогнозу погоды, 31 октября световой день значительно сокращается. Длина дня не превышает девять часов.

"Наши предки в этот день заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем — опускается", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики заявляли, что в течение этой недели резко изменится погода. В некоторых регионах будет с существенным похолоданием.

А сегодня в нескольких областях ожидаются дожди. Однако в целом погода будет теплой.

погода дождь ветер синоптик Львов

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