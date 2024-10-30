Погода во Львове 31 октября — в городе будут дожди

Погода во Львове — к чему готовиться львовянам завтра
Погода во Львове в четверг, 31 октября, будет облачная. Также в городе возможен мелкий дождь.
Об этом сообщает Sinoptik.ua.
Погода во Львове 31 октября
По данным синоптиков, во Львове завтра облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром будет идти мелкий дождь, однако днем и вечером осадков не ожидается.
Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 31 октября во Львове и других западных регионах возможен сильный ветер, порывами от 7 до 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+8 °C, а днем +10...+14 °C.
Также синоптики рассказали, что, согласно народному прогнозу погоды, 31 октября световой день значительно сокращается. Длина дня не превышает девять часов.
"Наши предки в этот день заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем — опускается", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптики заявляли, что в течение этой недели резко изменится погода. В некоторых регионах будет с существенным похолоданием.
А сегодня в нескольких областях ожидаются дожди. Однако в целом погода будет теплой.
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