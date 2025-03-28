Погода у Львові 29 березня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Чоловіки йдуть вулицею під час зливи. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 29 березня, буде дощовою та вітряною. Стовпчики термометрів показуватимуть до +16 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Львові та області 29 березня

За прогнозами синоптиків, у Львові в суботу очікується мінлива хмарність. Вдень можливий невеликий дощ, пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с.

Вночі температура становитиме +4…+2 °C, без опадів. Удень потеплішає до +14…+16 °C.

В області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура становитиме +5…+3 °C, удень прогнозується +14…+16 °C. Швидкість вітру 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 29 березня у Львові

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що у кількох областях України 29 березня пройдуть дощі.

Також ми писали, що львів'яни зможуть побачити рідкісне сонячне затемнення.