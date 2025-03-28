Погода во Львове 29 марта — точный прогноз от Укргидрометцентра

Мужчины идут по улице во время ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 29 марта, будет дождливой и ветреной. Столбики термометров будут показывать до +16 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода во Львове и области 29 марта

По прогнозам синоптиков, во Львове в субботу ожидается переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Ночью температура составит +4...+2 °C, без осадков. Днем потеплеет до +14...+16 °C.

В области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +5...+3 °C, днем прогнозируется +14...+16 °C. Скорость ветра 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 29 марта во Львове

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в нескольких областях Украины 29 марта пройдут дожди.

Также мы писали, что львовяне смогут увидеть редкое солнечное затмение.