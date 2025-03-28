Погода во Львове 29 марта — точный прогноз от Укргидрометцентра

Погода во Львове испортит горожанам выходной — прогноз на завтра
Погода во Львове и области завтра, 29 марта, будет дождливой и ветреной. Столбики термометров будут показывать до +16 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода во Львове и области 29 марта
По прогнозам синоптиков, во Львове в субботу ожидается переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.
Ночью температура составит +4...+2 °C, без осадков. Днем потеплеет до +14...+16 °C.
В области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +5...+3 °C, днем прогнозируется +14...+16 °C. Скорость ветра 7-12 м/с.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в нескольких областях Украины 29 марта пройдут дожди.
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